Губернатор Воробьев: жители очень ждали открытие обновленного парка «Гучково»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с главой округа Истра Татьяной Витушевой напомнил, что недавно в Дедовске благоустроили парк «Гучково», его открытия очень ждали местные жители. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев провел рабочую встречу с Витушевой. Они подвели итоги работы за пять лет, а еще обсудили планы по развитию муниципалитета.

Проект благоустройства центральной части Дедовска в районе улицы Гагарина одержал победу во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды.

«Открытие парка — это большое событие. В Дедовске было очень мало зеленых зон. Сейчас мы сделали место притяжения. Почти весь город отдыхает в новом благоустроенном пространстве», — сказала Витушева.

Она добавила, обновленный парк поделили на зоны: скейтпарк, площадки для малышей и другие. Участники подмосковной программы «Активное долголетие» также очень любят эту зеленую зону.

Благодаря победе во Всероссийском конкурсе, который был инициирован главой государства Владимиром Путиным, в следующем году будет благоустроена историческая часть Истры. В зону проведения работ включили Центральную площадь.

Еще в 2025 году в городском округе планируется привести в порядок лесопарк «Соколка», пляж на реке Поповке (Дедовск) и новый сквер в поселке Глебовский.

За несколько лет в муниципалитете провели работы по благоустройству парка «Фабричный» в Дедовске, Центрального парка в Истре, а в 2023 году открыли лесопарк «Шишкин лес» в Павловской Слободе.