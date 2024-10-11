Губернатор Воробьев обсудил с главой Истры Витушевой благоустройство округа

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Истра Татьяной Витушевой. Они подвели итоги работы за пять лет, а еще обсудили планы по развитию муниципалитета, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Татьяна Семеновна, вы с 2019 года возглавляете Истру, которая очень заметно развивается. Помимо городов, в округе много коттеджных поселков с большим количеством жителей. Мы стараемся реализовывать самые разные мероприятия и в части благоустройства и, можно сказать, делаем марш-бросок по строительству школ», — сказал Воробьев.

Он напомнил, что это была очень серьезная, заметная проблема. О ней также говорили местные жители.

«Расскажите, как обстоят дела, какая дополнительная помощь, внимание нужно городскому округу, чтобы люди и дальше чувствовали перемены?» — обратился к главе губернатор.

Витушева доложила, что в муниципалитете реализуется 42 инвестпроекта, их общий объем инвестиций составляет 50 млрд рублей. Они помогут создать на территории Истры свыше 7,5 тыс. рабочих мест.

По ее словам, в конце этого года планируют ввести в эксплуатацию многофункциональный производственно-складской комплекс «Ориентир-Запад» для торговой сети «Золотое яблоко» (2,4 млрд рублей инвестиций, свыше 600 рабочих мест). Еще «Никитский берег» планирует возвести в округе гостиничный комплекс (ввод в эксплуатацию в 2027 году, 5 млрд рублей инвестиций, около 200 рабочих мест).

«На территории муниципалитета работает 41 крупное предприятие и около 10 тыс. МСП. Каждый 6-й житель округа задействован в малом и среднем бизнесе», — уточнила глава округа.