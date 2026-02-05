Губернатор Воробьев: в Подольске откроется школа имени Зернова на 500 мест

В 2026 году в Подольске откроется школа им. Д.И. Зернова на 500 мест в Борисовке, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В следующем — дошкольный блок школы №16. В 2028-м завершим строительство школы №20 на 550 мест на ул. Ватутина и школы №11 на 1100 мест», — написал Воробьев в своем аккаунте в МАХ.

Он добавил, что еще ведется капремонт. В 2026 году планируется привести в порядок второй корпус школы № 21 и дошкольные отделения школ № 33 и 12, в 2027 году — дошкольные блоки гимназии им. Подольских курсантов и школы № 5 в Климовске.

По словам губернатора, 1 сентября в Подольске откроется пристройка к школе №16 на 580 учеников. Здание уже готово на 60%.

Как уточнил глава региона, там будут просторные классы, библиотека с IT-зоной, актовый зал, мастерские: по дереву, металлу, текстилю, спортзал. Пристройку объединят с основным корпусом, который будет отремонтирован в следующем году, теплым переходом. Пришкольную территорию благоустроят: там появятся игровые и спортплощадки, беговая дорожки и поле для игры в мини-футбол, баскетбол и волейбол.

