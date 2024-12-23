Губернатор Воробьев: в Подмосковье развивают «Клуб активного долголетия»

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В Московской области проживает 2 млн пожилых людей. Доплата к пенсии для одиноких пенсионеров в 2024 году была увеличена с 18 тыс. до 20 тыс. рублей, заявил во время ежегодного обращения губернатор региона Андрей Воробьев.

«Для поддержания активного образа жизни развиваем «Клуб активного долголетия». Он прижился», — добавил Воробьев.

Среди пенсионеров, по словам губернатора, есть энтузиасты.

По его словам, приятно видеть пожилых, которые не менее активные, чем молодые люди.

Ранее Воробьев сказал, что в проект «Доброе дело» вовлечены более 1 млн человек.