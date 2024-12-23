Андрей Воробьев: в проект «Доброе дело» вовлечены более 1 млн человек

Сейчас в проект «Доброе дело» вовлечены около 1 003 000 человек, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем обращении по итогам года.

«Из акции, которую подмосковные школьники провели в самом начале, родился постоянно действующий проект „Доброе дело“. Сейчас в него вовлечены около 1 003 000 человек — это и взрослые, и дети. В каждом городе Подмосковья есть те, кто каждый день помогает, кто участвует, отвозит в места дислокации все необходимое», — сказал Воробьев.

Он добавил, что с первого дня Подмосковье также оказывает поддержку жителям Курской и Белгородской областей.

«В Курской области, в Курском госпитале, до сих пор работают наши врачи — в первую очередь хирурги, травматологи и реаниматологи. В самые тяжелые дни на помощь отправилась наша скорая — 39-я бригада, которая сразу уехала в Курскую область. Сейчас в Курске продолжают работать три наши бригады», — отметил губернатор.

Он заключил, что в Подмосковье приняли на разных территориях около 7 тыс. жителей из новых и приграничных территорий. Те, кто оказался в беде в первые дни, могли приехать и спокойно пережить сложные моменты, которые у них были на малой родине.