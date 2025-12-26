Губернатор Воробьев исполнил желание 11-летнего Сергея из Солнечногорска

11-летний Сергей из Солнечногорска хотел, чтобы ему подарили на Новый год велосипед. 25 декабря перед заседанием Госсовета губернатор Подмосковья Андрей Воробьев взял на кремлевской «Елке желаний» шарик-открытку с мечтой ребенка, и уже 26 декабря осуществил ее, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Мать Сергея Валентина Никонорова рассказала, что увидела по телевизору сюжет про акцию «Елка желаний». Ребенок сказал, что нужно написать письмо Деду Морозу.

Валентина вместе с Сергеем выбрали открытку. Затем загадали желание и написали его.

«Велосипед — супер, просто шикарный! Теперь очень ждем лета, чтобы опробовать подарок губернатора. У меня даже слов нет, как мы рады. Большое материнское спасибо, что исполнили наше желание», — отметила Никонорова.

Ранее сообщалось, что Воробьев воплотит в жизнь мечты двоих мальчиков из Подмосковья и одного из ДНР.

«Все взрослые, и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. «Елка желаний» — одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может и большую детскую мечту. Наша задача, чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз», — отметил Воробьев.

Никонорова заявила, что они с Сергеем рады подарку. Она пожелала, чтобы остальным детям повезло так же, как и им.

Женщина рассказала, что у Сергея проблемы со здоровьем, в связи с чем он находится на домашнем обучении. Ребенку нравится лепить. Также он занимается пением.

По словам Никоноровой, в прошлом Сергей пытался ездить на велосипеде отца. Однако тот слишком большой. Теперь у ребенка будет свой велосипед.

У Сергея есть младший брат Дмитрий, ему девять лет. Парню тоже вручили презент от губернатора Подмосковья — конструктор. Также семье подарили корзину с угощениями к новогоднему столу.

Всероссийская благотворительная акция проводится в России с 2018 года. Ее организовывает Федеральное агентство по делам молодежи и Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». 3 декабря 2025 года старт благотворительной акции дал президент России Владимир Путин.

Поучаствовать в «Елке желаний» может любой житель России. Чтобы подарить презент детям с ОВЗ, тяжелыми недугами, а также ребятам из семей участников спецоперации, новый регионов, можно зайти на сайт.

В ближайшее время губернатор Подмосковья воплотит в жизнь мечты 13-летнего Дмитрия и Серпухова. Он хочет попробовать себя в качестве машиниста поезда.

Также Воробьев исполнит мечту четырехлетнего Виктора из Новоазовска в Донецкой Народной Республике, которая является подшефной территорией Подмосковья. Мальчик мечтает об игровом наборе «Щенячий патруль» с любимыми героями одноименного мультика.

