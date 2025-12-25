Воробьев воплотит в жизнь мечты троих мальчиков из Подмосковья и одного из ДНР

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поучаствовал во Всероссийской акции «Елка желаний». Перед стартом заседания Госсовета по вопросу подготовки кадров для экономики России он снял три шара-открытки и поэтому исполнит новогодние мечты трех мальчиков из своего региона, а также Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

На них парни указали, какие подарки хотели бы на праздник. 13-летний Дмитрий из Серпухова желает попробовать себя в качестве машиниста поезда.

11-летний Сергей из Солнечногорска мечтает о велосипеде. Четырехлетний Виктор из Новоазовска в ДНР, которая является подшефной территорией Подмосковья, мечтает получить в качестве подарка игровой набор «Щенячий патруль». В нем будут персонажи из его любимого мультфильма.

«Все взрослые, и все дети, я думаю, с удовольствием делают добрые дела. «Елка желаний» — одно из знаковых событий в преддверии Нового года. Все мы всегда с удовольствием принимаем участие в этой акции. Она ассоциируется с улыбкой, с добротой. Очень приятно сделать что-то существенное, исполнить маленькую, а может и большую детскую мечту. Наша задача, чтобы они сбывались в жизни каждого ребенка. И в этом нам, конечно, помогает Дед Мороз», — заявил Воробьев.

«Елка желаний» появилась в России в 2018 году. Ее организовали Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». 3 декабря начало благотворительной акции традиционно положил президент России Владимир Путин.

Поучаствовать в «Елке желаний» могут все жители РФ. Поздравить с Новым годом детей с ОВЗ и тяжелыми болезнями, ребят из семей военных, участников спецоперации, новых регионов можно, зайдя на сайт.

