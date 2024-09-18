Губернатор Тверской области провел совещание после падения БПЛА в Торопце

Глава региона дал поручения для обеспечения порядка в Торопце, а также по организации помощи населению в пунктах временного размещения. Сейчас в населенном пункте работают экстренные службы, а также руководители областных ведомств.

Ночью в Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Отмечается, что ситуация контролируется. По вопросам эвакуации в Торопецком округе открыли горячую линию. Администрация указала номер, по которому могут звонить местные жители — (4822) 390982.

Торопец — населенный пункт на западе Валдайской возвышенности в 263 км к западу от Твери. На 2021 год его населения насчитывало около 11,4 тыс. человек. Это один из самых древних городов региона — в этом году ему исполняется 950 лет.

Экономику Торопца представляют предприятия обрабатывающей, металлургической (химической, текстильной и легкой) и пищевой промышленности. В населенном пункте расположен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. В 2018 году его возведение инспектировал экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, который сейчас находится под следствием.