Губернатор Самарской области подключился к публичному конфликту Мизулиной и Крида

Губернатор Самарской области встал на сторону Мизулиной в ее конфликте с Кридом

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев позвал «на разговор» Егора Крида на фоне публичного конфликта певца с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Также он заявил, что в регион едет Умар Кремлев, сообщает SHOT .

Федорищев в этом конфликте встал на сторону Мизулиной. Он отметил, что Крид не прав в споре с «очень уважаемым руководителем и девушкой», и пригласил певца в гости, чтобы обсудить ситуацию.

Затем глава Самарской области прокомментировал новость о том, что исполнитель вместе с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым принял участие в проведении крестного хода в Москве. Федорищев написал, что певец «прикрывается» друзьями и святым крестным ходом.

Он также добавил, что встретится с Кремлевым, который поддержал Крида.

Конфликт между Мизулиной и Кридом начался после скандального концерта певца в «Лужниках», где полуголая танцовщица исполняла откровенные танцы. Глава Лиги безопасного интернета обратилась в СК и Генпрокуратуру с требованием провести проверку.