Семьи из Домодедова получили Орден и медаль «Родительская слава»

Две семьи из Домодедова получили из рук губернатора Московской области Андрея воробьева орден «Родительская слава» и медаль ордена «Родительская слава». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ранее Андрей Воробьев вручил государственные и областные награды многодетным семьям Подмосковья.

Ордена «Родительская слава» удостоена семья Михалевых из Домодедово. У Натальи и Андрея 10 детей. И 2 старшие дочери тоже стали многодетными матерями.

Медаль ордена «Родительская слава» получила супружеская пара из Домодедово — Анастасия и Михаил Рассолька. У них в семье пятеро детей.

«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, Президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу, — отметил Андрей Воробьев.

Глава округа Домодедово Евгения Хрусталева встретилась с многодетными мамами накануне праздника Дня матери.

«Прекрасные женщины, которые делом своей жизни выбрали воспитание детей и создание уютного семейного очага — это большой труд. Опора их семей — это прочный фундамент семейных ценностей, сплоченности и взаимной поддержки. Рада, что такие большие и дружные семьи живут в Домодедово и находят здесь все для полноценного воспитания детей», — сказала глава округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.