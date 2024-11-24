Воробьев в День матери наградил многодетные семьи Подмосковья

В День матери, который в России отмечается 24 декабря, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил женщин из региона с праздником, а также вручил награды многодетным семьям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В праздничный день Воробьев вручил многодетным семьям президентские награды — орден и медаль ордена «Родительская слава», а также областной почетный знак «Материнская слава». В настоящее время в Подмосковье живут 1,2 млн семей, где воспитываются 1,7 млн детей. Более 363 тысячи воспитываются в многодетных семьях.

«В Подмосковье — 112,5 тысяч многодетных семей. Двенадцать лет назад было в четыре с лишним раза меньше. 2024-й, как известно, президент объявил Годом семьи, и мы понимаем важность этого события. Со своей стороны стараемся сделать все, чтобы в последующие годы у нас становилось больше многодетных семей. А для этого на муниципальном, региональном и федеральном уровнях необходимо оказывать внимание, поддержку, заботу. Тема демографии — очень важна для любой страны. Присутствующие здесь семьи являются примером для многих не только в Подмосковье, но и во всей России. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы есть и несете в мир то великолепие, которое вас окружает — дети, радость, счастье. Мне очень хочется пожелать всем многодетным семьям, чтобы и их дети тоже были многодетными», — сказал Воробьев.

Высокой наградой — орденом «Родительская слава» — были отмечены супруги Михалевы из подмосковного Домодедова. Эта почетная государственная награда предназначена для родителей, воспитывающих более семи детей. В семье Андрея и Натальи подрастают десять ребятишек. Примечательно, что их старшие дочери Надежда и Ольга, которым сейчас 30 и 24 года соответственно, переняли родительский опыт и тоже создали многодетные семьи. По словам матери, такое решение дочерей не случайно — с ранних лет они впитали особую атмосферу большой дружной семьи, где царили взаимопонимание, забота и готовность делиться друг с другом. Именно этот позитивный опыт определил их собственный выбор в пользу создания больших семей.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Я сама, кстати, не из многодетной семьи, но с супругом мы сразу решили иметь как можно больше дочерей и сыновей», — поделилась Наталья Михалева.

Изначально супруги Парамоновы, проживающие в подмосковном Реутове, и не думали о большой семье — их мечты ограничивались рождением единственного малыша. Однако судьба распорядилась иначе, и теперь Алексей и Ольга воспитывают целую пятерку детей, в отличие от Михалевых, которые осознанно стремились к многодетности.

«Мы довольно долго ждали рождения первенца. Но когда он появился на свет, вскоре мы родили еще двоих. На протяжении 7 лет в нашей семье было трое детей», — рассказала Ольга Парамонова.

Губернатор отметил особыми наградами в том числе супругов Рассолька из Домодедова, воспитывающие пятерых детей, а также Филюковых. Особенно интересна история последних: в Пушкинском округе Ольга и Алексей Филюковы долго мечтали о дочке. Сначала на свет появился их первенец Никита, затем родился Артем. Спустя семь лет семья пополнилась третьим сыном Данилой. И только пять лет назад мечта супругов осуществилась — родилась маленькая Милана. В рамках торжественной церемонии также были вручены награды регионального значения.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

В Подмосковье чествовали выдающихся матерей, среди которых особо отметили руководителя «МногоМама Лобня» Марину Чуракову, воспитывающую 11 детей. За свою деятельность в поддержку более 380 семей она была награждена Орденом Преподобного Сергия Радонежского. Примечательно, что ранее Марина уже получала высокие награды — «Материнская слава» в 2016 году и «Родительская слава» в 2023-м.

Почетного знака «Материнская слава» также были удостоены пять жительниц разных городов Московской области. Среди них — многодетные матери из Истры, Клина, Волоколамского округа и Мытищ, каждая из которых воспитывает шестерых детей. Отдельно отмечена жительница Котельников Ирина Лямо, мать пятерых детей. Всего награды получили 26 многодетных матерей региона.

«Очень важно, чтобы то, что ты делаешь в жизни, было в радость. И вот уже 5 лет я занимаюсь как раз таким делом — руковожу Центром „МногоМама“. Мы оказываем всестороннюю поддержку многодетным семьям — это и психологическая помощь, и помощь продуктами, и развитие детей, и организация экскурсий, кружков», — поделилась Чуракова.