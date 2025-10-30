Губернатор Подмосковья Воробьев: нет разницы между приемными и родными детьми

Губернатор выступил на форуме приемных семей Подмосковья.

«Хочу сказать слова восхищения тем, что нет никакой разницы между родными и приемными детьми. Там, где я был (в приемных семьях — ред.), часто нет разницы между родными детьми и детьми приемными. Эта грань стирается, и дети дружат, дети, став взрослыми, планируют свое будущее и не испытывают каких-либо ущемлений», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор поблагодарил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львову-Белову за ее деятельность и внимание к Подмосковью.

