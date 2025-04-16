Губернатор Подмосковья: нужно уметь работать с обратной связью от жителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание глав округов на важность своевременного доведения до жителей важной информации и умение получать от них обратную связь.

«Нам крайне важно чтобы то, что ценно, доходило до того, кому это адресовано, желательно — за короткий срок. Здесь современные технологии и искусственный интеллект не являются чем-то особенным, это нужно внедрять», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Он добавил, что власть не должна бояться получать обратную связь от жителей Подмосковья, она должна уметь откликаться на вопросы людей и налаживать диалог.

Ранее губернатор отмечал, что вопросы строительства жилья, благоустройства и модернизации важны для каждого в Подмосковье.