Губернатор: около 60 тысяч браков регистрируется в Подмосковье ежегодно

«Лето — самое популярное время (для заключения браков — ред.). Вы знаете, что мы многое делаем для удобства наших жителей. Это не только бракосочетания», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Он добавил, что услуги ЗАГС более универсальны. Они нуждаются в постоянном совершенствовании.

Ранее в Подмосковье запустили свадебный портал для тех, кто планирует зарегистрировать свой брак, отметить семейный праздник на территории региона. Портал «Свадьба в Подмосковье» доступен по ссылке weddingmosreg.ru.