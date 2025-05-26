Губернатор обратил внимание на обеспечение доступной среды в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципальных образований призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.

Ранее губернатор призвал обратить внимание на поддержание чистоты и безопасности граждан в летний период.

«Как и прежде, на нас ложится ответственность за безопасность и чистоту, и за все, что важно для человека: вода, электричество, транспорт», — сказал Воробьев во время совещания.