Губернатор: нужна максимальная вовлеченность в разговор с жителями Подмосковья

«Что мы сделали, почему житель должен нам доверить свой голос, свое настоящее и будущее, какие и где, и с кем должны пройти встречи, на какие вопросы мы должны быть готовы ответить, что будет реализовано сегодня, что — в среднесрочной перспективе», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он подчеркнул, что вовлеченность в этом вопросе крайне важна.

Губернатор также обращал внимание на важность диалога в рамках традиционного обращения к жителям. Обращение получило название «Наше Подмосковье — забота и уважение».

«Каждая семья, каждый житель должны чувствовать перемены к лучшему. Для нас забота и уважение — больше, чем внимание к проблемам, это готовность найти решение и помочь тем, кому трудно, тем, кого беспокоит то, что актуально. Мы, как и прежде, должны слышать мнение людей и, еще раз хочу сказать, стараться находить решения», — сказал Воробьев.

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