Губернатор назвал образовательные дисциплины, по которым усилится Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе растет количество школ и преподавателей, поэтому важно усиливаться по некоторым дисциплинам.

«Нам нужно еще усиление по таким дисциплинам, как математика, русский язык, физика, химия, биология. Это востребовано, особенно во флагманских школах, где дети берут большую нагрузку на себя», — заявил Андрей Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Глава региона отметил, что в этом году в области появится около 25 новых школ. Продолжается реализация программы капитального ремонта.

Воробьев подчеркнул, что в регионе будут и в дальнейшем уделять внимание образованию. Однако самое главное, что власти заботятся и об учителях.

«Потому что школы мы научились строить красивые, а тогда, когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать свое будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию», — отметил губернатор.