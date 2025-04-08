Андрей Воробьев: Подмосковье будет и дальше уделять внимание образованию

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе строятся новые школы, а власти будут и в дальнейшем уделять внимание образованию.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Андрей Воробьев отметил, что все новые школы современные, красивые. Однако самое главное, что власти заботятся и об учителях.

«Потому что школы мы научились строить красивые, а тогда, когда мы заботимся об учителях, когда они могут планировать свое будущее, преподавать детям точные науки, что-то интересное, новое, это всегда очень востребовано. Поэтому ставим себе задачу и дальше уделять большое внимание образованию», — заявил Воробьев.

Глава региона отметил, что увеличение количества школ влечет и рост числа преподавателей. Поэтому образовательной отрасли уделяется много внимания.