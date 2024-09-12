Губернатор Ямала объяснил действия сжегших вертолет школьников
Сжегших вертолет школьников на Ямале могли «втянуть» в преступление
Сжегших вертолёт в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа школьников могли втянуть в совершение преступления, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что школьников, что сожгли.
«Фактически подростков втянули в совершение преступления за денежное вознаграждение», — сказал глава региона на совещании правительства ЯНАО.
Он добавил, что точку в расследовании должны поставить правоохранительные органы.
Ранее два подростка сожгли воздушное судно стоимостью в 300 млн рублей. За это им якобы пообещали 5 млн рублей.