Губернатор Ямала объяснил действия сжегших вертолет школьников

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Сжегших вертолет школьников на Ямале могли «втянуть» в преступление

Сжегших вертолёт в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа школьников могли втянуть в совершение преступления, заявил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов заявил, что школьников, что сожгли.

«Фактически подростков втянули в совершение преступления за денежное вознаграждение», — сказал глава региона на совещании правительства ЯНАО.

Он добавил, что точку в расследовании должны поставить правоохранительные органы.

Ранее два подростка сожгли воздушное судно стоимостью в 300 млн рублей. За это им якобы пообещали 5 млн рублей.