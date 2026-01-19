Губернатор Андрей Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Крещением
19 января верующие отмечают Крещение Господне. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с праздником.
«Поздравляю со светлым праздником Крещения Господня!» — написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор пожелал, чтобы этот светлый день принес всем ясность, спокойствие и немного настоящего чуда.
Ранее Воробьев рассказал, что свыше 200 мест для крещенских купаний оборудовали в Подмосковье в 2026 году. Большую часть открыли вечером 18 января, они будут работать до конца дня 19 января.
«Все площадки — с комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки», — сказал губернатор.
На всех официальных купелях будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой помощи.
«Крещенские купания должны быть безопасными. Если вы планируете окунуться — выбирайте только организованные места», — заключил глава области.
