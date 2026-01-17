сегодня в 15:46

Андрей Воробьев: более 200 мест для крещенских купаний оборудуют в Подмосковье

Свыше 200 мест для крещенских купаний будет оборудовано в Подмосковье в 2026 году. Большую часть откроют вечером 18 января, они будут работать до конца дня 19 января, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все площадки — с комфортными подходами и безопасными спусками в воду. Организуем понятную навигацию, установим теплые раздевалки, обогреватели и горячий чай, туалеты, парковки», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в крещенскую ночь в регионе продлят работу общественного транспорта до 3 часов, чтобы добираться до купелей было удобно всем.

По словам губернатора, на всех официальных купелях будут дежурить спасатели, полиция и бригады скорой помощи.

Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

«Крещенские купания должны быть безопасными. Если вы планируете окунуться — выбирайте только организованные места», — заключил глава области.

Ранее Воробьев заявил, что на Крещение в Подмосковье необходимо соблюсти все меры безопасности.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

