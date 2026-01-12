Андрей Воробьев: на Крещение нужно обеспечить безопасность

«В январе много праздников. Как мы знаем, еще одно важное событие, традиционное, которое мы также должны и организовать на земле, и обеспечить безопасность. Я говорю про Крещение», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов.

Он обратил внимание всех глав, МЧС, прежде всего, медиков, что нужно организовать все, касающееся проведения этого христианского праздника.

«Вы знаете, что сотни тысяч людей в нашем мегаполисе имеют добрую, важную традицию, и хочется, чтобы и в этот раз все прошло по теплому, в прямом и переносном смысле, безопасно, и с необходимой долей внимания», — подчеркнул губернатор.

В ночь с 18 на 19 января в РФ будут праздновать Крещение Господне. Это один из самых древних праздников христианской церкви. По традиции россияне окунаются в купель.

