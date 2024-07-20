Guardian: восстановление систем после глобального IT-сбоя может занять недели

Полное восстановление всех систем, которые были затронуты глобальным сбоем в работе техники на базе Windows, может занять несколько недель, сообщает РИА Новости .

19 июля «синий экран смерти» появился на устройствах с системой Windows. Это связали с ошибкой в обновлении программного обеспечения от CrowdStrike, представляющего собой систему безопасности по блокировке кибератак.

Как пишет Guardian, устройства начали работать уже вечером 19 июля, но полное восстановление, по мнению экспертов в области ИТ, может занять недели.

Специалисты уточнили, что по итогам сбоя обнаружена недостаточная готовность многих фирм к быстрому реагированию на случай ЧС, когда часть ПО выходит из строя. Они предположили, что такие сбои будут повторяться, если в компаниях не озаботятся созданием защиты и резервных копий важной информации.