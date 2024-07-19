CrowdStrike устраняет неполадки, вызвавшие «синий экран смерти» у Windows

Поставщик решений информационной безопасности CrowdStrike выявил проблему, из-за которой по всему миру появляется «синий экран смерти» у Windows, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Массовый технический сбой связали с ошибкой в обновлении программы от CrowdStrike, которая представляет собой систему безопасности по блокировке кибератак. Она установлена на устройствах с системой Windows.

Глава CrowdStrike заявил, что точная проблема уже была выявлена, сейчас специалисты занимаются процессом устранения неполадок.

Ранее при запуске устройств с системой Windows по всему миру вылезал «синий экран смерти» (BSOD). Массовый сбой привел к трудностям в работе авиакомпаний, банков и СМИ.