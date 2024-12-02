Guardian: площадь истощенных земель превысила площадь Антарктиды

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Площадь неплодородных земель уже превысила площадь Антарктиды и составляет 15 миллионов квадратных километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.

Опубликовано исследование «Отступая от пропасти» Потсдамского института изучения климатических изменений.

Ученые указывают, что превращение плодородных земель в пустыни происходит из-за вырубки лесов и изменения климата.

Хуже всего ситуация в Южной Азии, северном Китае, Калифорния в США, Средиземноморье.

Ранее в пустыне Сахара в Африке прошли мощные ливни, из-за которых погибли 20 человек.