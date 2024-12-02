Guardian: площадь истощенных земель превысила площадь Антарктиды
Деградация земель происходит со скоростью 1 миллион квадратных километров
Площадь неплодородных земель уже превысила площадь Антарктиды и составляет 15 миллионов квадратных километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Guardian.
Опубликовано исследование «Отступая от пропасти» Потсдамского института изучения климатических изменений.
Ученые указывают, что превращение плодородных земель в пустыни происходит из-за вырубки лесов и изменения климата.
Хуже всего ситуация в Южной Азии, северном Китае, Калифорния в США, Средиземноморье.
Ранее в пустыне Сахара в Африке прошли мощные ливни, из-за которых погибли 20 человек.