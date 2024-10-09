Сахара пострадала от наводнения после мощных ливней
В Сахаре от наводнения погибли 20 человек
В пустыне Сахара от наводнения, которое случилось после мощных ливней, погибли 20 человек. сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.
От осадков пострадали жители стран Марокко и Алжир, где погибли 20 человек. Убытки понесли и местные сельхозпроизводители, указано в статье.
«Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара», — говорится в публикации.
Аналитики считают, что подобных происшествий в регионе не было около 50 лет.
Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» в США унес жизни около 50-ти американцев.