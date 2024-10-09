Сахара пострадала от наводнения после мощных ливней

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В Сахаре от наводнения погибли 20 человек

В пустыне Сахара от наводнения, которое случилось после мощных ливней, погибли 20 человек. сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Independent.

От осадков пострадали жители стран Марокко и Алжир, где погибли 20 человек. Убытки понесли и местные сельхозпроизводители, указано в статье.

«Наводнение оставило после себя голубые лагуны с водой среди пальм и песчаных дюн пустыни Сахара», — говорится в публикации.

Аналитики считают, что подобных происшествий в регионе не было около 50 лет.

Ранее сообщалось, что ураган «Хелен» в США унес жизни около 50-ти американцев.