«Груз 200 — мы вместе»: карельских школьников одели в бронежилеты с нашивками
Фото - © Telegram-канал Baza
Ученики школы № 2 имени Пушкина 12 апреля встретились с участником СВО, который принес бронежилеты с любимой нашивкой погибшего главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, пишет Telegram-канал Baza.
На опубликованных в Сети фотографиях школьники позируют в брониках, на которых были нашивки «Мой гроб еще шумит в лесу» и «Груз 200 — мы вместе». Вторую фразу в свое время любил Пригожин — именно такую нашивку часто замечали на разгрузке, которую он носил.
Кадры с фотосессии учащихся были опубликованы в паблике Костомукшского городского округа, но когда подписчики в комментариях указали на нашивки — пост удалили.
Ранее школьники из подмосковного Одинцово написали письма участникам СВО. Подростки поддерживали бойцов добрым словом и рисунками.