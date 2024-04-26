На опубликованных в Сети фотографиях школьники позируют в брониках, на которых были нашивки «Мой гроб еще шумит в лесу» и «Груз 200 — мы вместе». Вторую фразу в свое время любил Пригожин — именно такую нашивку часто замечали на разгрузке, которую он носил.

Кадры с фотосессии учащихся были опубликованы в паблике Костомукшского городского округа, но когда подписчики в комментариях указали на нашивки — пост удалили.

Ранее школьники из подмосковного Одинцово написали письма участникам СВО. Подростки поддерживали бойцов добрым словом и рисунками.