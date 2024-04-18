Школьники из Одинцова написали письма солдатам СВО

Ученики школы «КвантУм» Одинцовского городского округа с классным руководителем посетили Звенигородское объединение волонтеров «ZOV». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Ребята написали письма со словами поддержки и благодарности, нарисовали рисунки, активно приняли участие в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих-участников СВО.

Ребята смогли познакомиться с работой часовых, собрать посылку на фронт и в больницу, подписать ленты и даже помочь с отгрузкой. Важным моментом в экскурсии было общение со Старшиной, который рассказал о том, как устроен фронтовой быт, про подвиги российских военнослужащих, о чем думают и мечтают защитники Родины в свободные от боев минуты.

В пресс-службе министерства образования добавили, что такие встречи способствуют воспитанию чувства гордости за свою страну.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев обратил особое внимание на важность помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся, и за которых каждый из нас переживает. Благодарен, что каждый житель старается внести свою лепту. В Подмосковье и школьники, и старшее поколение собирают гуманитарную помощь, участвуют в оснащении и укомплектовании всем тем, что важно для наших военных. Но особая задача лежит на нас в той части, чтобы оказать внимание семьям, которые ждут наших ребят», – сказал Андрей Воробьев.