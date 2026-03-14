Грустный клоун: известный уличный артист покончил с собой в Петербурге

Известный грустный клоун покончил с собой в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Уличный артист около 10 лет бродил на ходулях по Невскому проспекту и раздавал предсказания из чемоданчика, сообщает Mash .

Леонид И. получил широкую известность как Непредсказуемый Предсказатель. Он был постоянным участником фестивалей уличных театров. При этом, по словам директора уличного театра «Имени которого нельзя называть», в жизни 50-летний мужчина мало с кем общался и жил один.

Свои предсказания артист делал и в социальных сетях. Подписчики забили тревогу, так как последнее предсказание Леонид сделал еще в феврале.

Тело артиста нашел собственник съемной квартиры, который пришел туда через несколько недель после пропажи мужчины.

