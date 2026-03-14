Грустный клоун: известный уличный артист покончил с собой в Петербурге
Известный грустный клоун покончил с собой в съемной квартире в Санкт-Петербурге. Уличный артист около 10 лет бродил на ходулях по Невскому проспекту и раздавал предсказания из чемоданчика, сообщает Mash.
Леонид И. получил широкую известность как Непредсказуемый Предсказатель. Он был постоянным участником фестивалей уличных театров. При этом, по словам директора уличного театра «Имени которого нельзя называть», в жизни 50-летний мужчина мало с кем общался и жил один.
Свои предсказания артист делал и в социальных сетях. Подписчики забили тревогу, так как последнее предсказание Леонид сделал еще в феврале.
Тело артиста нашел собственник съемной квартиры, который пришел туда через несколько недель после пропажи мужчины.
