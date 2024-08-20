Группа Artik & Asti поддержала акцию «Доброе дело. Нашим школьникам»

Российская группа Artik & Asti (Артем Умрихин и Севиль Велиева) поддержала акцию «Доброе дело. Нашим школьникам», которая направлена на сбор канцелярии для учеников Курской и Белгородской областей.

Это не первая совместная благотворительная инициатива группы и Московской области. Региональный ресурсный центр «Волонтеры Подмосковья» в Химках посетила солистка музыкального коллектива Севиль. Она отметила, что власти региона вносят важный вклад в доброе дело.

«Спасибо каждому из вас, что помогаете по зову сердца. Благодаря таким замечательным акциям у ребят будет возможность получить все самое необходимое к началу нового учебного года», — высказалась артистка.

У любого гражданина России есть возможность поучаствовать в благотворительной акции. Подробности можно найти на сайте «Волонтеры Подмосковья. Мы рядом».

Также сбор гуманитарной помощи для школьников из Курской области провели в Центральном парке города Видное в рамках празднования Яблочного Спаса. Жители принесли канцелярские принадлежности — тетради, ручки, карандаши и другие вещи, необходимые детям из пострадавших районов для подготовки к началу учебного года.