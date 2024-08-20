Порядка 20 кг канцтоваров собрали за один вечер в Видном для школьников Курской области

Сбор гуманитарной помощи для школьников из Курской области провели в Центральном парке города Видное в рамках празднования Яблочного Спаса, передает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Жители принесли канцелярские принадлежности — тетради, ручки, карандаши и другие вещи, необходимые детям из пострадавших районов для подготовки к началу учебного года.

«За время проведения мероприятия волонтерам удалось собрать порядка 20 кг помощи от неравнодушных жителей округа. Сбор проводился в рамках областной акции „Доброе дело нашим школьникам“. Символично, что помочь ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, люди откликнулись в православный праздник — Преображение Господне», — сказал заместитель главы Ленинского округа Татьяна Квасникова.

Она также подчеркнула, что всего за время проведения акции «Доброе дело» в Ленинском округе собрали около тонны гуманитарного груза, включая продукты питания долгого хранения, медикаменты, предметы личной гигиены, новую одежда для взрослых и детей. Все это будет доставлено в региональный распределительный центр, а оттуда — в приграничные районы Курской области.

Праздничные мероприятия по случаю Яблочного Спаса в Центральном парке города посетили порядка 2 тысяч человек. Главным событием программы стал конкурс яблочных пирогов, где всех желающих угощали вкусной выпечкой. Решением компетентного жюри победу присудили коллективу детского сада «Ласточка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье важно оперативно определить, каким детям из Курской области нужно будет пойти в детский сад или школу.

«Мы уже почувствовали, что осень у нас не за горами. И, скорее всего, перед нами встанет ряд вопросов, которые мы начали сегодня уже решать. Первое — это определиться с детьми, которые нуждаются в дошкольном образовании и в школьном образовании», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

На сегодняшний день в область доставили и разместили более 900 человек из Курской области.

ВСУ начали попытку вторжения на территорию РФ 6 августа. Они перешли госграницу, вооружившись западным оружием.