Грубость и манипуляции: как собеседник может провоцировать конфликт
Фото - © Freepik.com
Психолог Майя Голубева назвала основные признаки попытки вывести на негативные эмоции в разговоре — грубость, обсуждение личных качеств человека, попытки унизить и манипуляции, сообщает RuNews24.ru.
«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений», — порекомендовала специалист.
По ее словам, не стоит поддаваться на манипуляции и выходить из себя, переходить на личности и обсуждать личные качества собеседника.
Среди методов вывести на негативные эмоции психолог называет угрозы, шантаж или давление на жалость, чтобы добиться своих целей. Еще один токсичный прием — намеренное игнорирование мнения другого человека: это создает впечатление, что его позиция не важна.
Ранее психолог и игропрактик Вероника Каракай перечислила признаки здоровой самооценки человека: стабильность и адекватность.