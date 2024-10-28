Грубость и манипуляции: как собеседник может провоцировать конфликт

Психолог Майя Голубева назвала основные признаки попытки вывести на негативные эмоции в разговоре — грубость, обсуждение личных качеств человека, попытки унизить и манипуляции, сообщает RuNews24.ru .

«Используйте технику активного слушания, чтобы показать собеседнику, что его мнение важно для вас. Избегайте использования агрессивных слов и выражений», — порекомендовала специалист.

По ее словам, не стоит поддаваться на манипуляции и выходить из себя, переходить на личности и обсуждать личные качества собеседника.

Среди методов вывести на негативные эмоции психолог называет угрозы, шантаж или давление на жалость, чтобы добиться своих целей. Еще один токсичный прием — намеренное игнорирование мнения другого человека: это создает впечатление, что его позиция не важна.

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