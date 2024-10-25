Психолог перечислила признаки здоровой самооценки у человека

Самооценка — ключевое понятие при достижении целей. Ее принято делить на завышенную и заниженную, но эти оба варианта — плохие. Самооценка должна быть здоровой, сообщила РИАМО психолог, игропрактик, коуч Вероника Каракай.

Люди рождаются без самооценки — это «чистый лист с горящими глазами», поэтому дети так непосредственны и открыты в своих проявлениях. До определенного возраста им совершенно ничего не стоит взобраться на табуретку и во все горло спеть песню или рассказать стихотворение про белого бычка.

«Самооценка формируется нашим окружением, социумом, а впоследствии подтверждается жизненным опытом. Этот процесс начинается со сравнений в детском саду (у кого получилось лучше, у кого хуже, у кого бантики/машинки красивее). И активно продолжается в школе, когда нас начинают оценивать. Из этих оценок и создается наше собственное представление о себе», — рассказала Каракай.

Какая бывает самооценка

Специалист отметила, что самооценку принято делить на завышенную и заниженную, при этом завышенная считается более благоприятным вариантом. На самом деле оба варианта — плохие. Люди с завышенной самооценкой часто неприятны в общении, а за спиной о них редко говорят хорошее. Люди с заниженной самооценкой считают себя неудачниками и редко становятся успешными.

«Главные критерии хорошей самооценки — стабильность и адекватность. Именно падение самооценки вызывает болезненные для нашей психики переживания. Эти эмоциональные качели от чувства „Я — звезда“ до „Я — ничтожество“ и причиняют больше всего страданий, а также отнимают массу энергии. Поэтому стабильность самооценки без перепадов очень важна. Для ее укрепления следует знать, что обрушивает именно вашу самооценку, а что поддерживает», — заявила психолог.

Чтобы определиться с собственной самооценкой, нужно вспомнить, какими способами человек научился быстро получать похвалу, а также какие действия заставляют его чувствовать себя никчемным.

По этому принципу самооценку можно разделить на следующие виды: «Я + если я лучший» (человек стремится к победам, выделяться из толпы, везде быть первым), «Радуй других» (хочет всегда быть полезным, помогать окружающим, спасать мир и т. д.), «Старатель» (трудоголик, который усердно выполняет все, что нужно и даже более того).

Если человек научится анализировать, какие факторы выводят его из равновесия, ему будет гораздо легче справляться в моменты фрустрации.

Признаки здоровой самооценки

Стабильность — важный признак здоровой самооценки. Не менее важным является и адекватность.

«Нужно точно знать свои плюсы и минусы, реально оценивать свои возможности, осознавать, в чем ваша уникальность, сильные стороны и таланты. Тогда вы сможете ставить перед собой реальные цели и их достигать», — заявила Каракай.

Ничто так хорошо не оздоравливает самооценку, как непосредственное достижение целей. По ее словам, это взаимный процесс. Здоровая самооценка помогает добиваться успеха и достигать целей, а победы и достижения повышают самооценку.

«Не обесценивайте маленькие шаги. Разделите большую цель на промежуточные этапы и постепенно идите к своей вершине. Маленькие успехи придадут сил и уверенности в себе. Не забываете хвалить себя даже за микрорезультаты! Если вы будете замечать и праздновать небольшие победы, то быстро приучите свой мозг к осознанию своей продуктивности и эффективности! А эффективные и продуктивные люди — это и есть уверенные в своих силах победители, которым любые цели по плечу», — заключила психолог.