Грозит уголовка: что запрещено делать с найденным на улице кошельком

Если человек обнаружил на улице чужой кошелек и поднял его, то должен сам найти собственника, после чего вернуть ему предмет, рассказал адвокат МКА «Клишин и партнеры» Денис Талызин. Об этом сообщает RT .

Если кошелек был найден в помещении или транспорте, его нужно отдать владельцу помещения или автомобиля. В таком случае они получают права и обязанности человека, который нашел кошелек и должен его вернуть.

Иногда случается такое, что владелец кошелька и место его пребывания неизвестны. Тогда тот, кто подобрал предмет, должен рассказать о находке правоохранителям или передать ее в местную администрацию.

Если же присвоить кошелек себе, то можно стать фигурантом уголовного дела по статье о краже или хищении чужого имущества. Аналогичное наказание может наступить, если были потрачены деньги или когда человек видел, что предмет обронили, но не стал его возвращать. В таком случае могут выписать штраф на 80 тыс. рублей или лишить свободы на срок до 2 лет.