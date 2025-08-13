«Гроза шпионов» Владимир Зайцев скончался на 78-м году жизни

На 78-м году жизни скончался полковник КГБ СССР Владимир Зайцев, известный как «гроза шпионов», сообщает «Царьград» со ссылкой на международную ассоциацию ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«На 78-м году жизни скончался полковник Зайцев Владимир Николаевич», — отмечается в сообщении.

По информации ассоциации, он более 20 лет отдал службе в системе государственной безопасности.

«Альфа» подчеркнула, что Зайцев был широко известен как «гроза шпионов». В 1980-е годы он возглавлял подразделение, которое занималось захватом ряда шпионов и изменников Родины.

Также в конце марта в Великобритании умер полковник-перебежчик КГБ Олег Гордиевский. Его нашли мертвым в доме в графстве Суррей. В Советском Союзе Гордиевского заочно приговорили к смертной казни за госизмену.