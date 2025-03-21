В Великобритании умер советский перебежчик и шпион Олег Гордиевский

Работавшего на Британию бывшего сотрудника КГБ СССР, советского перебежчика Олега Гордиевского нашли мертвым в доме в графстве Суррей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Guardian.

Ему было 86 лет. В 1982 году он был направлен в Лондон, где потом стал главой резидентуры КГБ. В 1985 году советской разведке стало известно, что Гордиевский работал на британскую службу разведки МИ6.

Гордиевского вывезли в Финляндию в багажнике британского дипломатического автомобиля, после чего он вылетел из Норвегии в Великобританию.

В Советском Союзе его заочно приговорили к смертной казни за госизмену.

Ранее в США скончался советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, который угнал советский истребитель в Японию.