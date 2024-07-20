Гроза и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Подмосковье и столице в субботу прогремит гроза, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
На субботу в регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Также в Подмосковье он действует из-за высокого риска пожаров.