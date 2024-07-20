Гроза и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в субботу прогремит гроза, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.