В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы 20 июля

сегодня в 18:51

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столице и Московской области из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение продлится с 12 до 20 часов 20 июля в Москве и Подмосковье.

Также в Московской области до 21 часа 22 июля действует аналогичный уровень опасности погоды из-за высокого риска пожаров. В частности, в Шатуре пожароопасность будет 4 класса.

«Желтый» уровень означает потенциально опасную погоду.

Ранее стало известно, что в Московском регионе в ночь на 19 июля выпало до 81% месячной нормы осадков. Метеостанции зафиксировали их уровень на отметке в 68 мм.