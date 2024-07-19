Леус: до 81% месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за ночь

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что за прошедшую ночь метеостанции зафиксировали уровень осадков в Московском регионе на отметке в 68 мм.

Леус отметил, что вышеуказанное количество осадков достигает примерно 81% от того объема, который должен был выпасть в течение всего июля.

«При этом следующая по количеству ночных осадков в Подмосковье метеостанция Луговая зафиксировала более чем в 2 раза меньшее количество дождей — 33 мм, а это 40% от месячной нормы июля. Ну а замыкает тройку дождливых лидеров Красногорск — там пролилось 29 мм дождя», — подчеркнул синоптик.

Базовая метеостанция Москвы на ВДНХ за ночь зафиксировала всего 5 мм осадков, в районе МГУ выпало 9,6 мм осадков, а в Шереметьеве — 29 мм. Леус предупредил жителей Московского региона, что 19 июля в течение всего дня возможны кратковременные дожди, которые местами принесут до 20 мм дождевой воды.