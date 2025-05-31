сегодня в 07:09

Гроза, дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В Москве и Подмосковье в субботу прогнозируется теплая, но дождливая погода. Столбики термометров покажут от плюс 25 до плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Также 31 мая будет гроза, выпадут кратковременные осадки в виде дождя и града.

Ветер будет дуть юго-западный. Его скорость составит 6-11 м/с, а при грозе порывы будут сильнее — до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В ночь на 1 июня температура понизится до плюс 11 — плюс 13 градусов. Местами может пройти кратковременный дождь.

Ранее синоптики спрогнозировали, что первые июньские дни окажутся прохладнее майского зноя. В начале лета ожидается понижение температуры.