«Парадокс природы»: первые июньские дни окажутся прохладнее майского зноя

После аномально теплого конца мая, когда столбики термометров на семь градусов превышали климатическую норму, 1 июня ожидается понижение температуры примерно на пять градусов.

Однако синоптик подчеркивают, что говорить о настоящем похолодании не приходится: дневные значения сохранятся на уровне 19–24 градусов, что всё равно на 1–1,5 градуса выше средних многолетних показателей для этого периода.

«Начало календарного лета окажется прохладнее, чем завершение весны — это своеобразный метеопарадокс», — пояснил Вильфанд.

Такая ситуация связана с изменением атмосферных процессов и уходом антициклона, принёсшего майскую жару. Несмотря на относительное снижение температуры, погода останется комфортной и полностью соответствующей сезону.