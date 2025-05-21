Громкий заголовок: депутат оценила идею лишить бездетных пенсий

Депутат Госдумы Ксения Горячева заявила, что предложение отменять пенсии ради рождаемости — это всего лишь способ привлечь внимание общественности громким заголовком: к демографии он не имеет прямого отношения, сообщает Газета.ru .

«Каждый раз, когда звучат такие предложения, создается видимость дискуссии, но за ней нет никаких реальных решений. Видимо, обсуждать материнский капитал, ясли, жилье и поддержку семей — слишком скучно, а вот отмена пенсий звучит громко», — сказала Ксения Горячева, комментируя слова ведущего телепрограммы «Соловьев Live» Сергей Мардана.

По ее словам, для настоящего роста рождаемости необходимо говорить с населением серьезно, а не провоцировать их недоверие.

Ранее Сергей Мардан в эфире своей авторской передачи предложил лишить бездетных россиян пенсий. Он считает это единственным действенным способом повлиять на рождаемость. Позже ведущий объяснился и заявил, что его слова были иронией.