Журналист и ведущий «Соловьев. Live» Сергей Мардан предложил «к чертовой матери отменить пенсии» в России. Позже в своем Telegram-канале он объяснил эти слова, назвав их иронией.

Во время эфира Мардан порассуждал о демографических проблемах в стране. На этом фоне он заявил, что уже неоднократно выступал за то, чтобы отменить пенсии для россиян.

«<…> Единственное, что я раз за разом предлагаю в эфирах „Соловьев. Live“: давайте отменим к чертовой матери пенсии! Вот нарожал себе, воспитал детей — значит, будет что есть в старости. Нет — сдохнешь», — говорил Мардан.

Когда его слова стали обсуждать в Telegram-каналах, журналист решил объяснить свое высказывание. Мардан утверждает, что его слова были иронией, и он не хотел «ранить» зрителей.

«Что касается пенсий, то это не мне решать. Их через 15-20-25 лет и без моего субъективного мнения придется отменить при такой демографической тенденции большинству развитых стран», — считает Мардан.

Вместе с тем он сказал, что «рожать много детей — тоже не выход», хотя «нормальная семья и 3-5 детей — это хотя бы шанс остаться в будущем». Также Мардан заявил, что «пенсии в России появились как обязательная социальная опция только в 1964 году».