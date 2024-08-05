Григория Родченкова переобъявили в розыск в РФ по уголовной статье

Карточка Родченкова появилась в базе МВД. Там указано, что его разыскивают по уголовной статье. При этом не отмечается, по какой именно.

Его уже объявляли в розыск в 2017 году. Родченкова обвинили в воспрепятствовании объективного расследования и злоупотреблении полномочиями.

В 2016 году Родченков сбежал в США и стал информатором независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Именно он курировал подготовку «разоблачительных» материалов Запада о якобы допинговых махинациях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи.

Ранее в розыск был объявлен экс-заместитель Родченкова Тимофей Соболевский. Его могут разыскивать по обвинениям в манипуляциях с базами данных российских спортсменов.