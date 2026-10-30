«Григорий Викторович, помогите»: работникам ресторана Лепса не платят зарплату

Бывшая сотрудница заведения Григория Лепса обратилась к певцу через соцсети с просьбой о помощи. Юлия Ким работала арт-директором Leps.Azia с момента открытия ресторана и до смены управляющей компании.

По ее словам, команде и многим сотрудникам не выплатили зарплату за несколько месяцев.

«Для многих из нас это не просто цифры. Люди сейчас живут на накопления, которые заканчиваются. Берут в долг, закрывают одни кредиты другими. У каждого семья, дети, аренда, обязательства», — рассказала Ким.

Обещанную хотя бы частичную выплату до 23 октября люди так и не получили. Ким подчеркивает, что не хочет ни с кем ссориться и кого-то обвинять.

«Я просто прошу вас, пожалуйста, обратите внимание на эту ситуацию. И помогите решить вопрос с управленцами заведения. Для нас это очень важно. Мы просим только то, что заработали своим трудом», — добавила девушка.

Свое обращение она объяснила тем, что певец, вероятно, единственный, кто может повлиять на ситуацию. Именно поэтому у сотрудников заведения не осталось никакого другого варианта, кроме как обратиться к артисту за помощью напрямую.

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