Греческий суд оправдал журналиста за правду о схождении Благодатного огня

Суд в Афинах оправдал журналиста Димитриса Аликакоса. Он течение пяти лет принимал участие в судебной тяжбе с Православным патриархатом Иерусалима по делу о «фабрикации доказательств», сообщает News.ru.

По данным Greek Reporter, журналист из Греции вел судебную тяжбу с Иерусалимским патриархатом, штаб-квартирой Греческой православной церкви на Святой земле и несколькими ее священниками с 2019 года.

В тот период он разместил книгу, которая оспаривает чудо Благодатного огня. По словам мужчины, огонь в гробнице Иисуса зажигают спичками, а не чудесным образом.

Пламя Благодатного огня появляется в Великую субботу накануне Пасхи.

Ранее в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.