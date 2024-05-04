В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

Прямую трансляцию схождения огня ведут российские каналы НТВ, Первый канал и «Россия 1».

Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из Кувуклии. Там он молился о снисхождении огня. Затем патриарх начал раздавать его всем, кто находился в храме.

Традиционно, Благодатный огонь развозят в различные страны как святыню. В этом году православную Пасху отмечают 5 мая. Чудо схождения Благодатного огня происходит накануне этого дня.

Храм, где появляется огонь, построили над пространством, в котором воскрес Иисус Христос. Там же он был распят, а затем погребен.