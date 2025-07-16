Не стоит вскрывать эту тему: россиян оштрафуют за поиск запрещенки в Instagram*

Депутат Матвейчев: штрафовать будут за поиск запрещенного контента в Instagram*

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев объяснил, что россиян не будут штрафовать за вход в Instagram* и Facebook*. Штраф будет только в том случае, если человек ищет и выкладывает запрещенный контент, используя VPN, сообщает Zvezdanews .

Ранее комитет ГД по госстроительству и законодательству одобрил разработанные поправки к проекту закона, по которому вводятся штрафы от 3 до 5 тыс. рублей за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к таким сведениям. При этом все еще непонятно, как технически будут следить за действиями человека — этот вопрос решат после принятия законопроекта.

«Речь не идет о том, что человек случайно увидел некий экстремистский материал, а его за это сразу посадили. Если материал не заблокирован, то пользователь ни в чем не виноват», — уточнил парламентарий.

Он подчеркнул, что речь в документе идет о том, что ответственность будет за поиск и распространение запрещенной информации при использовании определенных техсредств.

Во втором чтении документа в нем может появиться формулировка «за исключением спецслужб». Она нужна для случаев, когда силовикам будут необходимы сведения из запрещенных платформ.

По его словам, что касается SIM-карт, то штрафы за их передачу нужны для «перекрытия технических возможностей мошенникам».

«Люди не пользуются симками, а продают их тем же самым украинцам», — считает Матвейчев.

По его словам, поэтому и появились ограничения по числу SIM-карт, которые человек может иметь.

* Соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой запрещена в РФ как экстремистская.