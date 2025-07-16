Россиян могут начать штрафовать за передачу телефонного номера другому лицу

Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству одобрил внесенные поправки о штрафе до 50 тыс. рублей за передачу иному лицу абонентского номера, который был выдан на основании договора об оказании услуг, сообщает ТАСС .

Эта работа проведена ко второму чтению проекта закона о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности.

По документу предлагается ввести в Кодекс РФ об административных правонарушениях новую статью 13.29.1. Она касается передачи абонентского номера или предоставления возможности пользования услугами подвижной радиотелефонной связи с нарушением требований законодательства страны в области связи.

Так, незаконная передача абонентского номера физлицом или пользователем услугами связи абонента-юрлица или ИП третьему лицу будет наказываться административным штрафом на граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Еще в документе предусмотрены штрафы юрлицам и ИП за незаконное предоставление возможности пользоваться связью лицам, которые у них не работают. Для ИП штраф будет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для юрлиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

При этом не будет административным правонарушением безвозмездная передача номера иному лицу для личных целей на короткий промежуток времени.