В Москве стартовал полевой археологический сезон

Полевой археологический сезон начался в столице. За последние 13 лет городские археологи обнаружили более 100 тыс. находок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В Москве начался полевой археологический сезон. Во время него — с мая по октябрь — проводятся самые интенсивные исследования», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

В 2024 году московские археологи планируют исследовать более 20 площадок, среди которых Никольская и Тверская улицы, Берсеневскую и Софийскую набережные, Руновский и Романов переулки, а также ТиНАО.

Всего с начала текущего года специалистам удалось найти уже свыше 2 тыс. артефактов, в том числе предметы XVI века, чернолощеную керамическую чашу для питья XVII столетия и мерную гирю русского фунта XIX века.

Деталь вентиля фирмы «Братья Кертинг. Москва» представляет особый интерес. Их заводы работали по всему миру, а в столице находилось производство котлов, отопительных приборов, труб и бронзовых кранов.

За последние 13 лет археологи обнаружили более 100 тыс. находок, большинство из которых после реставрации отправляются в столичные музеи.